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لأول مرة.. وزير التموين يعلن: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 7 أشهر

الأربعاء، 06 يوليه 2022 07:12 م
لأول مرة.. وزير التموين يعلن: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 7 أشهر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك للاطمئنان على توافر مخزون السلع الأساسية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
 
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى توافر مخزون من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي، كاشفا عن أنه ولأول مرة أصبح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، بإضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرا، كما يكفي مخزون السكر حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهر، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك بدء موسم حصاد محصولي البنجر والقصب، ولذا فليس لدينا أي مشكلة في توفير السكر، كما يكفي مخزون الزيت 6 أشهر.
 
الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين (2)
 

الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين (3)
 

الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين (5)
 
 

 

 


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