قرارات تجديد وتكليف مديري مراكز ووحدات بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، قرارات جديدة بتجديد تكليف مديري مراكز رئيسية، ووحدات بالجامعة والكليات، حيث شملت القرارات تجديد تكليف الدكتور رمضان معن، الأستاذ بكلية التجارة والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، وتجديد تكليف الدكتورة رانيا الكيلانى، الأستاذ بكلية الآداب مديراً تنفيذياً للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية.

كما أصدر رئيس الجامعة، قراراً بتجديد تكليف الدكتورة ريهام شوقى إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، مديرًا لوحدة تسويق الخدمات الجامعية، وتجديد تكليف الدكتورة صباح شرشور، الأستاذ المساعد بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض، مديرًا لمركز ضمان الجودة، وتجديد تكليف الدكتورة هاجر علم الدين بسطويسى، الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، مديرًا لوحدة التصنيف الدولى ، تجديد تكليف الدكتورة تهانى محمود علام المدرس بكلية الهندسة مديراً لوحدة تقييم الآداء الوظيفي.

كما شملت القرارات، أيضاً تجديد تكليف الدكتورة إيمان محمد الفقى، المدرس بكلية التربية، مديراً لمركز الخدمة العامة بكلية التربية، وتجديد تكليف الدكتورة رضوى إبراهيم زكريا، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، مديراً لمركز الخدمة العامة بكلية التربية النوعية.