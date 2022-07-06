اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قبل ساعات من النطق بالحكم.. هنا لفظت نيرة أشرف أنفاسها الأخيرة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:13 ص
قبل ساعات من النطق بالحكم.. هنا لفظت نيرة أشرف أنفاسها الأخيرة نيرة اشرف
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا قبل ساعات من بدء جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، تحت عنوان "قبل ساعات من النطق بالحكم.. هنا لفظت نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أنفاسها الأخيرة.. وأسرتها: غدا سنتلقى عزاء ابنتنا".
 
وتشهد محكمة جنايات المنصورة، اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين المرى جلسة للنطق بالحكم على الطالب محمد عادل المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعدما قضت المحكمة الثلاثاء الماضى بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم‪.‬
 
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.  وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.  
 
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على إثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الآلات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها".  
 
وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني. وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم.
 
 
 
 

حوادث اليوم

حادثة المنصورة

فيديو ذبح فتاة المنصورة

فيديو طعن طالبة جامعة المنصورة

قتل فتاة المنصورة

نيرة اشرف

فتاة المنصورة

حادثة جامعة المنصورة

حادث المنصورة اليوم

نيره اشرف

طالبة المنصورة

مقتل فتاة المنصورة

فيديو طعن طالبه المنصوره

مقتل طالبة المنصورة

جريمة المنصورة اليوم

حادثة المنصورة اليوم

حادث جامعه المنصوره

حادث المنصورة

جريمة المنصورة

طعن طالبة المنصورة

جامعة المنصورة

جريمه جامعه المنصوره

فتاه المنصوره

المنصورة

فتاه جامعه المنصوره

طالبه جامعه المنصوره

فيديو فتاه جامعه المنصوره

نيره

حادثه المنصوره

حادث المنصوره اليوم

فتاة جامعة المنصورة

جريمة جامعة المنصورة

فيديو الطعن فتاة جامعة المنصورة طالب يذبح زميلته

فيديو المنصورة

نيرة

لحظه طعن فتاه المنصوره

حادث اليوم

فتاة جامعة المنصوره

طالبة جامعة المنصورة

بنت المنصورة

فيديو جامعه المنصوره

طعن فتاه في المنصوره

حادث المنصوره

مقتل طالبة جامعة المنصورة

جامعه المنصوره

المنصوره

طالب يقتل زميلته في المنصورة

قتل طالبة في جامعة المنصورة

فيديو قتل طالبة المنصورة

نيره جامعه المنصوره

حادث جامعه المنصوره اليوم

ضحية جامعة المنصورة

جريمه المنصوره اليوم

نيرة طالبة المنصورة

جريمه المنصوره

فيديو قتل طالبة جامعة المنصورة اليوم

فيديو فتاه المنصوره

طالبه المنصوره

فيديو مقتل طالبة المنصورة

فيديو جامعة المنصورة

فيديو مقتل طالبه المنصوره

فيديو طالبه في المنصوره

فيديو مقتل فتاة المنصورة

اخبار اليوم

قاتل فتاة المنصورة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة