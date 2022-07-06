فيديو.. مصرع عروسين بعد 7 أيام من زواجهما.. تشييع الجنازة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اتشحت محافظة الإسماعيلية بالسواد، وخيمت حالة من الحزن على أبناء المحافظة، بعد أن استقيظوا على خبر مصرع المحاسب عمرو عريبة، مدير المتابعة التجارية بشركة كهرباء القناة وعروسه الدكتورة فاطمة ممدوح، مدرس مساعد العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، أثر حادث سير مروع بطريق ابوزنيمة شرم الشيخ عل بعد 30 كيلو متر من مدينة الطور خلال عودتهما من إجازة شهر العسل.

وأدى المئات من المواطنين بمدينة الإسماعيلية، صلاة الجنازة على المتوفيان، حيث لقيت أستاذة جامعية بجامعة قناة السويس وزوجها مصرعهما أثناء عودتهما من شهر العسل بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وكان اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن جنوب سيناء، تلقي إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم أ ع 3448 قرب مدينة أبو رديس.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع عمرو عريبة، ابن محافظة الإسماعيلية، مدير التحركات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وزوجته الدكتورة فاطمة ممدوح، المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية كلية التجارة بجامعة قناة السويس.

وكان المتوقى احتفل بزواجه في نهاية شهر يونيو الماضي في إحدى القاعات في مدينة الإسماعيلية وسط حضور أقاربه وأصدقائه، وسافر الشاب وزوجته إلي مدينة شرم الشيخ لقضاء فترة إجازته خلال الأسبوع الماضي، وتعرضت السيارة للانقلاب أثناء عودته من الأجازة قرب مدينة أبورديس.