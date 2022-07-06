فريق جراحى ببنها الجامعى ينجح إعادة توصيل يد مبتورة لشاب في أول عملية من نوعها بالمستشفي

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفيات بنها الجامعي، في إنقاذ حياة شاب في أول جراحة ميكروسكوبية، لوصل يد مبتورة بمستشفى بنها الجامعي، والتي تعد الجراحة الأولى من نوعها في المستشفى، فيما استقرت حالة الشاب المريض، وكرمت المستشفي الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة بمنتهي الدقة.

وتعتبر هذه العملية من أكثر العمليات تعقيدا وتحتاج إلى فريق طبي علي أعلى مستوى في الجرحات التجميليه والميكروسكوبية.

تكون الفريق الطبي من مجموعة من أطباء جراحة التجميل بكلية الطب ومستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد حسين فهمي مدرس الجراحة العامه وجراحه التجميل، و مصطفي سعيد عابدين مدرس مساعد الجراحة العامة وجراحة التجميل، ومصطفي شبل طبيب مقيم الجراحة العامة، وأحمد شرف طبيب مقيم الجراحة العامة، وإسراء الباز طبيب مقيم الجراحة العامة، بإشراف الدكتور جمال الهباء رئيس وحدة جراحة التجميل بمستشفى بنها الجامعي.

وكرمت إدارة مستشفيات بنها الجامعية فريق الجراحة بحضور الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية طب بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور عماد عبد الحافظ رئيس قسم الجراحة العامة.