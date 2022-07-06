غرفة القاهرة التجارية: تخفيضات 20 إلى 30% بمعرض أهلًا بالعيد فى ميدان باب الشعرية

كتب إسلام سعيد

وجّه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة لجنة المعارض بالغرفة بتكثيف متابعة شادر "أهلًا بالعيد" المُقام بميدان باب الشعرية بالتعاون بين محافظة القاهرة وغرفة القاهرة التجارية لدعم الموطنين بسلع ذات أسعار مخفضة لتخفف العبء عن كاهلهم في ظل دخول عيد الأضحى المبارك، وسط تخفيضات 20 إلي 30%.

وأشاد "العربي" بأهمية الدور المجتمعي للغرف التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عام وخلال المواسم بصفة خاصة مثل عيد الأضحى، مُشيدًا أيضًا بالتعاون الحالي بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لدعم المواطن القاهري، لافتًا إلى أن جهود الغرف التجارية تأتي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والسعي لزيادة المعروض؛ مما يؤدي إلى ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة تقوم بمتابعة يومية لحالة السوق بشكل عام ورصد آخر المستجدات به ورفع تقرير مفصل إلى غرفة العمليات الرئيسية بالاتحاد من خلال غرف العمليات الفرعية بكافة الغرف التجارية التي تم تشكيلها لمتابعة السوق ورصد الحركة التجارية وآخر المستجدات التي تطرأ عليه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض أن الشادر بميدان باب الشعرية يتضمن توفير كافة السلع الأساسية ومستلزمات عيد الأضحى من اللحوم والملابس، وغيرها من السلع التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأكّد "العبد" أن هناك تعليمات مشددة من المهندس إبراهيم العربي لمتابعة سير العمل اليومي في الشادر من قبل اللجنة، ولذلك هناك زيارات يومية تتم للشادر على أرض الواقع لمتابعته ورصد آخر المستجدات ورفع تقرير مفصل إليه يوميًا، مشيرًا إلى أن التخفيضات على أسعار السلع بالشادر تتراوح ما بين 20 إلى 30 %، لافتًا إلى أن المتابعة رصدت الإقبال الشديد من المواطنين على شراء احتياجاتهم من الشادر بشكل ملحوظ، وهو ما يؤكد نجاحه وتحقيق الهدف المراد وهو دعمهم في ظل قرب دخول العيد.