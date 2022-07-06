اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا أول مناسك الحج.. يوم التروية الحجاج يتوجهون فيه إلى مشعر منى

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:36 ص
غدا أول مناسك الحج.. يوم التروية الحجاج يتوجهون فيه إلى مشعر منى يوم التروية - ارشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ غدا الخميس أول أيام مناسك الحج، وهو يوم التروية الموافق الثامن من شهر ذى الحجة، فما هو يوم التروية؟ وما سبب تسميته بذلك؟ وما هي أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم؟.
 
يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجَّة؛ وسُمِّيَ بهذا الاسم لأنَّ الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى].
 
وقيل: سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛  [وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية] اهـ.
 
وفي هذا اليوم، يذهب الحاجّ المُفْرِد والقارن إلى منى ضحى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يُحْرِم؛ لأنَّه قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة.
 
ويُسْتَحَبُّ للذاهب إلى منى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج كما ذكرنا، وليكثر الحاجّ من التلبية.
 
ويصلّي الحاجّ في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن بدون جمع، والذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.
 
ويجري تنظيم رحلات الحج المصري على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، ولا شيء على الحاجّ في هذه الحالة؛ لأنَّ المبيت بمنى سنة، واتباع النظام مطلوب؛ حتى لا تختلّ أمور الحجيج.

يوم التروية

يوم الترويه

مناسك الحج

لبيك اللهم لبيك

ذى الحجة

وقفة عرفات

عيد الاضحى

مشعر منى

حجاج بيت الله

الحج 1443

الحجاج

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ضيوف الرحمن يقضون "يوم التروية" اقتداء بسنة الرسول.. وإطلاق نار خارج ملعب بيسبول بواشنطن يثير الذعر بين الحضور.. واختطاف 3 صينيين و2 من موريشيوس بمالي

الإثنين، 19 يوليه 2021 12:00 ص

صور.. العالم هذا المساء.. توافد الحجاج على المسجد الحرام لأداء مناسك يوم التروية.. وروبوتان يتسابقان فى خدمتهم.. وتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء المناسك.. ونجمة بوليود بريانكا تشوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ39

الأحد، 18 يوليه 2021 10:00 م

10 صور من توافد الحجاج على مشعر منى لأداء مناسك يوم التروية

الأحد، 18 يوليه 2021 03:28 م

لبيك اللهم لبيك..ضيوف الرحمن يقضون"يوم التروية" فى مشعر منى..وغدا ركن الحج الأعظم وتصعيد الحجيج على صعيد عرفات..الدفاع المدني تستعد للتعامل مع أى طوارئ..نقل كسوة الكعبة المشرفة لاستبدالها..وخطبة عرفات بـ10 لغات

الأحد، 18 يوليه 2021 03:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة