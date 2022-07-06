وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت لضيوف الرحمن قبل توجههم إلى مشعر منى يوم التروية، أجواء آمنة مطمئنة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات بعد رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج.



ويستحب التوجه إلى صعيد منى قبل الزوال - أي قبل الظهر - فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً للصلاة الرباعية وبدون جمع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم، والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية، ومن الأعمال في هذا اليوم أن الحاجّ المُتمتع يستحب أن يُحرم من مسكنه في ضُحى يوم التروية، وكذلك الأمر لِمن أراد أداء فريضة الحجّ من أهل مكّة المكرّمة.