علاجات منزلية وطبيعية للطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات لطفلك

كتبت إيناس البنا

الطفح الجلدي قد يكون نتيجة لارتداء الحفاضات لفترة طويلة أو عدم تغييرها بشكل مستمر، فالطفح الجلدي يكون ناتجا عن كون المنطقة مبللة وليست جافة، أو أنه لا يوجد تدفق للهواء في المنطقة والذي يمكن أن يكون أيضًا سببًا للحالة.

يمكنك أيضًا استخدام المنتجات الطبيعية لعلاج الحالة ومنها : ووفقا لموقع "healthline" فإن الرطوبة الزائدة و الحفاضات المبللة يمكن أن تسبب طفحا جلديا للأطفال وكذلك للبالغين الذين يستخدمون الحفاضات، في حين أن هناك مجموعة من المراهم المتاحة التي تساعد على منع الطفح الجلدي والمراهم التي تساعد في علاج الحالة. ومع ذلك ،