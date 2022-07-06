طلاب جامعة أسيوط يستقبلون رئيس الجامعة فى ممر شرفى.. صور

استقبل طلاب جامعة أسيوط منذ قليل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالتصفيق والورود مرتدين تيشرتات تحمل صورته فى ممر شرفى وفاءاً وتكريماً وتقديراً لجهوده المخلصة وقيادته المتميزة خلال فترة رئاسته للجامعة .

وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على تنظيم الحفل عن حرص طلاب الجامعة فى المشاركة باستقبال تكريمى لرئيس الجامعة قبل بدء الحفل الموسع الذى تنظمه اللجنة العليا للأنشطة الطلابية تزامناً مع قرب انتهاء فترة رئاسته للجامعة لبلوغ سيادته السن القانونية للمعاش ، مشيراً كذلك إلى مشاركة طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بعزف عدد من المقطوعات القصيرة على الكمان تعبيراً منهم عن حبهم وتقديرهم لسيادته .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أنه سوف يعقب ذلك انطلاق وقائع حفل التكريم الموسع والذى يشرفه بالحضور والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق ، ونواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وقيادات العمل والإعلام بمحافظة أسيوط ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ورجال الإعلام ولفيف من الطلاب .