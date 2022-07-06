طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت

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السعودية

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان كذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع). كما يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.



