ضبط مواطن تعدى على زوجته بدمياط لطلبها الانفصال

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً محاولة أحد الأشخاص قتل زوجته بمحافظة دمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يونيو الماضى قام (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، بالتعدى على (زوجته)، وإحداث إصابتها بسحجات وجروح حال تواجدها بمدينة رأس البر، وذلك لوجود خلافات بينهما، وطلبها الانفصال عنه، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وبسؤالها اتهمت زوجها بالتعدى عليها، وإحداث إصابتها بسلاح أبيض "مطواة".

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المتهم، والسلاح المستخدم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.