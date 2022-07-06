اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مواطن تعدى على زوجته بدمياط لطلبها الانفصال

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:11 م
ضبط مواطن تعدى على زوجته بدمياط لطلبها الانفصال ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً محاولة أحد الأشخاص قتل زوجته بمحافظة دمياط.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يونيو الماضى قام (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، بالتعدى على (زوجته)، وإحداث إصابتها بسحجات وجروح حال تواجدها بمدينة رأس البر، وذلك لوجود خلافات بينهما، وطلبها الانفصال عنه، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وبسؤالها اتهمت زوجها بالتعدى عليها، وإحداث إصابتها بسلاح أبيض "مطواة".
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المتهم، والسلاح المستخدم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

حوادث

خلافات زوجية

دمياط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة