ضبط شخصين لحيازتهما 6 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية )، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

كانت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ خلال تفقدها الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية )، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6٫400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهمين.