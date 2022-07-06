اليوم السابع
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سفير مصر لدى أيرلندا يشارك فى حفل تشغيل خط مصر للطيران بين القاهرة ودبلن

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:59 م
سفير مصر لدى أيرلندا يشارك فى حفل تشغيل خط مصر للطيران بين القاهرة ودبلن سفير مصر لدى إيرلندا يتوسط الحضور
كتب: أحمد جمعة

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شارك السفير خالد ثروت، سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا، في الحفل الذي أقامته سلطات مطار دبلن بأيرلندا بمناسبة تشغيل شركة مصر للطيران خط للرحلات المباشرة بين القاهرة ودبلن. وقد أقيمت هذه الاحتفالية بحضور الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والسفير شون أوريجان سفير أيرلندا بالقاهرة.

 

وفى كلمته خلال الاحتفالية أعرب السفير خالد ثروت – بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن سعادته ببدء تشغيل الشركة الوطنية لرحلاتها المباشرة، والتي ستُعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، وخاصة بمجالات التجارة والاستثمار والسياحة، ورفع مستواها بما يرقى إلى العلاقات التاريخية والسياسية بين مصر وأيرلندا.

 

كما أضاف السفير المصري أن الخط سيسهم في تيسير حركة السفر لأعضاء الجالية المصرية، وكذلك الجاليات العربية والإفريقية المقيمة في أيرلندا، حيث سيكون أول خط مباشر يربط ما بين أيرلندا وإفريقيا.

 

 

 


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