سفير مصر بصربيا يستعرض أهم مجالات التعاون الثنائي مع وزير الدفاع الصربى

كتب: أحمد جمعة

التقى سفير مصر فى صربيا باسل صلاح، اليوم، الأربعاء، نائب رئيسة الوزراء وزير الدفاع الصربي "نيبويشا ستيفانوفيتش"، بمشاركة ملحق الدفاع المصري الجديد المعتمد في بلجراد، حيث رحب الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الترحيب بدورية انعقاد اللجنة المشتركة عقب عقد الدورة السابقة في القاهرة في يوليو 2021.

أشار السفير المصري – بحسب بيان لوزارة الخارجية - إلى اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع صربيا، وذلك من خلال تطوير مجالات التعاون الحالية وتدشين مجالات تعاون جديدة بين البلدين، معرباً عن تقدير مصر لانفتاح صربيا على مختلف أشكال التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، ثمّن وزير الدفاع الصربي علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص صربيا على الارتقاء بمستوى العلاقات خلال الفترة الحالية، ومشيداً بالدور المصري الرائد إقليمياً ودولياً، كما أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال في مصر خلال زيارته في يوليو 2021.