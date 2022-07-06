اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سامح شكرى يبحث مع ممثلى مجتمع الأعمال البريطانى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:26 ص
سامح شكرى يبحث مع ممثلى مجتمع الأعمال البريطانى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية سامح شكرى
(أ ش أ)

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عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،اليوم الأربعاء، فى إطار زيارته إلى لندن، لقاء مع ممثلى مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية بالمملكة المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار بين الجانبين".
 

ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى العاصمة البريطانية، حيث ترأس ووزيرة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية "ليز تراس" أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة


سامح شكرى

وزير الخارجيه

لندن

العلاقات المصريه البريطانيه



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