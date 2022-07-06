زى النهارده.. سماع مرافعة النيابة بـ"محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة"

كتب إيهاب المهندس - أسماء شلبى

زى النهاردة من 5 سنوات يوم 6 يوليو 2017، استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال قاضى غرفة عمليات رابعة".

استمعت المحكمة خلال تلك الجلسة لمرافعة النيابة العامة، وجاء فيها: القضية التى أقف مترافع فيها اليوم هى قضية الوطن العربى بأكمله، أراد الإخوان أن يبنوا على أنقاض البلاد العربية خلافتهم المزعومة، ولكن أى خلافة يردونها".

وتابع ممثل النيابة: "نزيف الدماء على مر العصور ملئ كؤوس محاربهم السرية، حتى تقام خلافتهم المزعومة، أى خلافة هى خلافة سيد قطب، هى خلافة الإخوان والقتل وحادث المنشية، والخاذندار والتي بدأت أول أيامهم بعد الحكم بدماء على أسوار الاتحادية، تدفق السلاح وبدءوا تفجير هنا واغتيال هناك، ما هو الإ تكرار لتاريخ الجماعة، فمنذ تشكيلها وهى تدور فى حلقة واهية منذ عام 1928".

واستكمل: "ذريعتكم سقطت وقد ضاقت بها صدور اليمانى، لا مجال بيننا للخونة وتجار الدين، بالأمس القريب حينما بدأت دعوانا قصدوا مسكن قاضى، فالغدر لا كشف له إلا الغدر ، عنوانه خسة الإخوان، فهو من عجل بالقصاص من أرواح الظلم والطغيان، جسده النحيل قله لا تميل لخائن أو خوان، تنظيم دولى وغايته قتل كل معتز من حماة الأوطان، لا يعلمون أن معتز "المستشار معتز خفاجى" قال كلمة حق، فالتاريخ يعيد نفسه بعد قاضى ونائب عام، فالروح فى ريح وريحان، ها هم كعادتهم فى حسرة خلف القطبان، وصفوا قاضينا بالكفر، موعد التفجير قد حدد، وجهز له حسن العبوات، وما ان بلغ الاثنين وجهتهم حتى ترجل عزام".

وتابع: "خراب وظلم وهل غير ذلك يترك الإخوان، أقباط حلال دمائهم، وكل دم حلال، فلا مسلم سلم ولا مسيحى فى أمان، والعازف واحد المتهم حسن يأمر بالتفجير، ويكشف المتهم عزام فى فعلته جهارا سوءة الإخوان، دعوانا تحفل بالدليل، فكل من أسند إليه دليل إما أن أقر بفعلته أو أنكرها كالجبان".

وجاء أمر الإحالة أنهم فى خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية، والتى تضطلع بدورها فى التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما فى رأس هيكلها التنظيمى، والمسمى بمكتب إرشاد الإخوان.