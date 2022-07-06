روسيا عن نية مجلس الوزراء البريطاني تنحية جونسون: أوقفوا هذا العار

كتب أحمد عرفة

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على نية مجلس الوزراء البريطاني، تنحية بوريس جونسون قائلة: يجب وقف هذا العار، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، : تخيلوا أن الوزراء أنفسهم يتوسلون رئيسهم أن يوقف هذا العار، من لديه المقدرة على الرحيل فقد غادر، ويأمل الباقون في إقناع الرئيس بالرحيل، دعهم يجربون عبارتهم المفضلة التي يستخدمونها عادة عند تغيير الأوضاع: يجب أن يذهب بوريس جونسون، أو أنه من الصعب تغيير نظامكم؟

وسخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، من بوريس جونسون، حيث أتبعت منشورها الأول بمنشور مقتبس، حيث كتبت: "ماذا لو كان بوريس جونسون امرأة، هل كان سيرحل حينها؟، ملمحة لتصريحات بوريس جونسون السابقة حول أن فلاديمير بوتين لو كان امرأة لامتنع عن العملية العسكرية الروسية.