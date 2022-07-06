

وقال كيلين - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "هنا في لندن، لا يزال التوجه هو أن أوكرانيا يجب أن تنتصر بأي ثمن على ما يبدو.. ولذا فيجب تزويدها بالأسلحة والتمويل".



وأضاف: "ليس من الواضح إذا كانت هذه الأسلحة ومدافع الهاوتزر قديمة جدا، فهي ربما من نوع AS-90".



وتابع: "لا نلاحظ غيرها هنا، إذا استخدموا في القصف أسلحة الناتو من هذا النوع، فهذا تورط في جرائم عسكرية بلا شك".



ولفت كيلين إلى أن استقالة وزيري الصحة والمالية البريطانيين سيشكل بالطبع ضربة كبيرة للحكومة التي ما أن تخرج من فضيحة حتى تقع في أخرى.