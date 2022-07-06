اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:10 م
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رابطة العالم الإسلامى: خطبة عرفات ستكون مترجمة لـ14 لغة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:02 م
رابطة العالم الإسلامى: خطبة عرفات ستكون مترجمة لـ14 لغة جبل عرفات
مكة - كتبت رحمة رمضان و منال القاضي

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أكد شاكر العدوانى المسئول الإعلامى لرابطة العالم الاسلامى ، أن خطبة يوم عرفات سيلقيها على المسلمين من مسجد نمرة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى.

وأضاف العدوانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطبة يوم عرفات سيتم ترجمتها إلى 14 لغة مختلفة وبثها على القناة الرسمية للملكة العربية السعودية على اليوتيوب بكل اللغات، لافتا إلى أن الرابطة حريصة على أن يتلقى الخطبة جميع المسلمين بجميع انحاء العالم.


وأشار العدوانى إلى أن الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى  عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الذى سيؤم المسلمين ويلقي عليهم خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام حاصل على درجة البكالوريوس فى الفقه الإسلامي المقارن، ودرجتي الماجستير والدكتوراه فى الدراسات القضائية المقارنة وعلى دراسات فى القانون العام القانون الدستورى، كما قدم محاضرات داخل المملكة وخارجها، عن الفقه الإسلامي ونظرياته القضائية، ولاسيما تشريعه الجنائى، إضافة إلى دراسات (مقارنة) بين الفقه الإسلامى والقانون الوضعى 10.


مكة المكرمة

رابطة العالم الإسلامي

يوم عرفات

خطبة يوم عرفات



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