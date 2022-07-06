رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص يتفقد مشروعات "حياة كريمة" قرية بنى موسى

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية بنى موسى لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة"



وأكد رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.



بدأت جولة رئيس المركز بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) و وحدة محلية ووحدة تضامن إجتماعي ومجمع زراعى .



وأكد أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن .



ووجه رئيس المركز بسرعة رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام، كما وجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن والقرى ، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بجميع المصالح الحكومية والقطاعات لقاح كورونا المستجد .



كما تفقد رئيس المركز أيضا الأعمال الانشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس و مراكز الشباب و محطة المياة و الوحدة الصحية بالوحدة المحلية بنى موسى والقرى التابعة .



ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.



وعبر الأهالى فى القرية والتوابع عن سعادتهم بالمبادرة الرئاسية واعتبروها حلم تحقق فى زمن قصير فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .









