رئيس شركة رائدة فى الدوائر الكهربائية: 600 مليار دولار استثمارات القطاع عالميا

كتب سمير حسنى

استعرض المهندس محمد محسن الرئيس المؤسس لإحدى الشركات الرائدة في تصميم الدوائر الكهربائية، نجاح تجربة شركته في هذا القطاع، مشيرا إلى ان العالم شعر بأهمية هذه الصناعة خاصة بعد جائحة كورونا، مضيفا: " العالم بدأ يحس بهذه الصناعة بعد تعثر سلاسل الإمداد لأنه لا يخلو شيء من الرقائق الالكترونية".

أضاف "محسن" خلال فعاليات الجلسة الحوارية لشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح: "إن شرائح الرقائق داخلها مليارات الترانزستور وهى صناعة عميقة ودقيقة للغاية"، منوها بأن شركته تعمل في مرحلة التصميم وليس التصنيع نظرا لأن الأخير يتطلب استثمارات ضخمة.

قال "محسن": الشركة بدأت بـ 4 مهندسين ، كنا نجد صعوبة بالغة في الحصول على عمل من الولايات المتحدة، كنا بنام في المكتب ونطبق أيام علشان نخلص مشاريع..ربنا وفقنا واتفتحلنا مجالات كبيرة وجذبنا استثمارات خارجية بمليارات الدولارات، بدأنا ننفتح على العالم وتصميم أفكارنا الشخصية لرفع القيمة السوقية للشركة، فبدأنا مشروع تصميم وركزنا على الدوائر اللاسلكية قليلة الطاقة، فأصبحنا من 3 شركات في العالم تمتلك التقنيات، وتعاقدت معنا كبرى الشركات الأجنبية للاستحواذ على المنتج، حتى أصبح لدينا 500 مهندس بعدما بدأنا بـ 4 فقط.

كشف "محسن" عن إنشاء أكاديمية للشركة بالتعاون مع كبرى الشركات الأمريكية في هذا المجال، متابعا: مصر الآن بها 30 شركة في هذا المجال، منوها بأن مرتب حديث التخرج من الأكاديمية 15 الف جنيه، ويصل الى 70 الف جنيه حسب الخبرة، معلقا: "الفرصة لما بتيجي لازم يبقا ليها تحضير".

وتطرق إلى تعاون شركته مع تحالف عالمي يضم كبرى الشركات العالمية، مؤكدا أن حجم هذه الصناعة يصل الى 600 مليار دولار عالميا نظرًا لاحتياج العالم لهذه الصناعة، وقال إن استطعنا أن نضع مصر على الخريطة العالمية لـ"أشباه المواصلات العالمي".