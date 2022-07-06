رئيس جامعة طنطا يكرم فريق كلية الهندسة لنجاحهم فى تصنيع ذراع آلية ذاتية القيادة

أكد رئيس الجامعة أن كلية الهندسة بالجامعة تمتلك التكنولوجيا الحديثة في مجال التحكم الآلي والذكاء الاصطناعي، حيث يوجد بها أول وحدة روبوت بالجامعات الحكومية لتدريب الطلاب على أحدث تكنولوجيا فى العالم، وأشاد بفكرة مشروع فريق الطلاب وبنجاحهم فى تصميم وتصنيع ذراع آلية ذاتية القيادة لنقل الطعام" كأحد مشروعات البرامج المميزة المقدمة للعام الدراسى 2021/2022، والذى يهدف إلى تحقيق المزيد من التباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا ويمكن الاستفادة به أثناء الأنشطة اليومية فى المطاعم والمستشفيات والطائرات عن طريق تقديم الأطعمة والمشروبات دون تدخل بشري، وهنأ د.ذكى فريق الطلاب المشاركين بالمشروع وهم : محمد الكومي، اسلام النويهي، عبد الفتاح ابراهيم، محمد منصور، عبد الرحمن الغول، روان عباس، محمود نصر، يوسف الخباز، عبد الله خليل، وأشرف غرابة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية البحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية في مصر، مؤكدا حرص الجامعة على دعم كافة الأنشطة الطلابية وعلى رأسها الأنشطة العلمية، مثمناً الجهود التي بذلها الطلاب فى تقديم نماذج لمشروعات التخرج فى كافة البرامج تدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد نصر، أن الكلية تدعم بشكل كامل البرامج المميزة لدورها الفعال فى تطوير العملية التعليمية لحرصها على تخريج مهندسين فاعلين قادرين على المشاركة في بناء المجتمع المتطور، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.