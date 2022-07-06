رئيس جامعة القاهرة يستقبل السفير الصينى لبحث تعزيز التعاون المشترك

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بمكتبه، لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية وذلك بحضور الدكتورة رحاب محمود مديرة رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة، والدكتورة هانم أحمد مستشارة وزير التربية والتعليم.

شهد اللقاء، حوارًا حول العلاقات التعليمية والعلمية بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، والتعاون بين الجانبين الذي يتميز بتاريخ عريق ومشرف. وناقش الطرفان التوسع في الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات الصينية في العديد من التخصصات، منها الإدارة العامة، والاقتصاد، والزراعة، والهندسة، خاصة بعد النجاح الذي شهده البرنامج المزدوج بكلية الآداب مع جامعة شنغهاي جياو تونج.

وتطرق النقاش حول إمكانية مشاركة جامعة القاهرة بالدعم الفني والأكاديمي في مبادرة تعلم اللغة الصينية وتدريسها بمراحل التعليم قبل الجامعي بمصر، من خلال تحديد معايير اختيار المدرسين، واختيارهم ووضع المناهج.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن سعادته بتواجده في جامعة القاهرة المشهورة عالميًا والأعرق على مستوى الوطن العربي، وبلقائه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة الذي يُعد مفكرًا وفيلسوفًا ومؤلفًا مؤثرًا وله العديد من الإسهامات العلمية والفكرية البارزة.

وقال السفير الصيني، إنه يتطلع إلى زيادة أوجه التعاون مع جامعة القاهرة التي يمنحها الجانب الصيني الأولوية فيما يتعلق بالمجال التعليمي، وبما يدعم أوجه التعاون المختلفة بين البلدين والنهوض بالشباب من الجانبين، وزيادة أعداد الطلاب الصينيين الدراسين للغة العربية والطلاب المصريين الدارسين للغة الصينية، وتخصيص مجموعة من المعلمين المصريين والصينيين لدعم تعليم اللغة الصينية.

وأشاد بالتعاون القائم بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجامعات الصينية والأفريقية، ويتناول العديد من الجوانب ومنها تعليم اللغة الصينية، والمساهمة في دعم المواهب والطاقات من الشباب الذين يؤدون دورًا فعالًا في دعم صورة البلدين لدى شعوبهما ويمثلون رسالة للتواصل وتعزيز الصداقة والتعاون المشترك.

وأشار السفير الصيني، إلى مذكرة التفاهم بين الجانب الصيني ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بشأن تدريس اللغة الصينية للطلاب في المدارس بالتعليم قبل الجامعي، والتي سوف يتم البدء فيها من خلال تطبيق التعليم التجريبي للغة الصينية في 12 مدرسة إعدادية، معربًا عن رغبته في دعم جامعة القاهرة لتنفيذ هذا المشروع على الوجه الأكمل والذي يساهم في تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين.

وأكد السفير الصيني، قوة العلاقات المصرية الصينية على مر التاريخ، وأن مصر هي أول دولة عربية أقامت علاقات مع الصين اتسمت بالعراقة والطابع التاريخي والاستراتيجي والنموذجي الرائد والذي أصبح يُحتذى به للتعاون مع الدول العربية والأفريقية، مشيرًا إلى الاحتفال بالذكرى الـ 63 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بما يمتلكانه من حضارة عريقة ونظرة مشتركة تجاه ما يشهده العالم في الوقت الحالي.

وفي ختام، اللقاء أهدى السفير الصيني رئيس جامعة القاهرة، بعض مؤلفات رئيس الصين، كما أهداه درعًا تذكاريًا من دولة الصين.