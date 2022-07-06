اليوم السابع
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رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول نتائج "جائزة الدولة للمبدع الصغير" 2022

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:27 ص
رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول نتائج "جائزة الدولة للمبدع الصغير" 2022 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول نتائج الدورة الثانية من "جائزة الدولة للمبدع الصغير" لعام 2022، التي تحظى برعاية السيدة قرينة رئيس الجمهورية، للمبدعين من الأطفال والنشء من 5 إلى 18 سنة، كما اطلع على نسخ من أعمال الفائزين بفروع الجائزة المتنوعة. 
 
وثمن رئيس الوزراء هذا المنتج الفكري المميز لتلك الجائزة المهمة، التي تعدُ إنجازاً جديداً للدولة المصرية، يجسدُ التزام الوطن بتنمية مواهب الأطفال والنشء، لتشجيعهم على الإبداع والابتكار.
 
من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن "جائزة الدولة للمبدع الصغير" التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2020، تمنح سنويًا، لمن يُقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون، وكذا مجالات الإبداع والابتكار، وتهدف إلى نشر إبداعات الأطفال الفائزين في القصة، والشعر، والرسم، وإتاحتها للأطفال في كل مكان ورقياً ورقمياً. 
 
وأشارت الوزيرة إلى أن رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لـ "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، ترسخ ايمان الدولة بنصوص الدستور المصري التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب، وحماية الإنتاج الثقافي والفني، وايجاد بيئة محفزة على الابتكار، ودعم النابغين الصغار، ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون . 
 
وأوضحت الوزيرة أنه فاز بالجائزة في دورة هذا العام، 34 مبدعاً صغيراً، 18 من الذكور، و16 من الإناث، في 8 فروع، هي: القصة القصيرة، والشعر، والتأليف المسرحى، والرسم، والعزف على آلة البيانو، والغناء، والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، والابتكارات العلمية، وفق إطار من الحوكمة يعتمد على شروط ومعايير محددة، وفي ضوء قرارات " اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير" التي تضم بين عناصرها مسئولين ومبدعين كبار، في عدة مجالات، لافتة إلى أنه تقدم للمنافسة على فروع الجائزة هذا العام، 2676 متسابقاً من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، طبقاً للمرحلتين العمريتين اللتين تم الإعلان عنهما، من 5 إلى 12 عاماً، ومن فوق 5 إلى 18 عاماً.

المبدع الصغير

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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