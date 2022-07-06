اليوم السابع
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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة غدا ومؤتمر صحفى لوزيرة الصناعة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:35 م
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة غدا ومؤتمر صحفى لوزيرة الصناعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا الخميس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
 
ويعقب اجتماع الحكومة مؤتمر صحفي لويزة الصناعة نيفين جامع لشرح واستعراض ابرز الملفات المتعلقة بالوزارة.

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

وزيرة الصناعة



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