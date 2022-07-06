رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة غدا ومؤتمر صحفى لوزيرة الصناعة

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا الخميس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ويعقب اجتماع الحكومة مؤتمر صحفي لويزة الصناعة نيفين جامع لشرح واستعراض ابرز الملفات المتعلقة بالوزارة.