الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة غدا ومؤتمر صحفى لوزيرة الصناعة الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:35 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا الخميس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. ويعقب اجتماع الحكومة مؤتمر صحفي لويزة الصناعة نيفين جامع لشرح واستعراض ابرز الملفات المتعلقة بالوزارة. مجلس الوزراء مصطفي مدبولي وزيرة الصناعة الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء يستعرض عددا من المشروعات الإنتاجية والصناعية المقترحة بعدة قطاعات الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:39 م معلومات الوزراء يبحث غدا وثيقة "ملكية الدولة" بقطاع النقل فى حضور مراكز الفكر الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:16 م رئيس الوزراء: هدفنا إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة المرافق ولا نسعى لأى ربح الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:11 م رئيس الوزراء يستعرض المخطط العام لمشروع "العلمين ريفييرا" السياحى الأربعاء، 06 يوليه 2022 04:14 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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