اليوم السابع
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ختام تدريبات مبادرة "كن رائد أعمال مبدع" بمركز شباب مدينة العريش

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:49 ص
ختام تدريبات مبادرة "كن رائد أعمال مبدع" بمركز شباب مدينة العريش الشباب والرياضة
شمال سيناء - محمد حسين

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نفذت إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ختام فاعليات مبادرة كن رائد أعمال مبدع  فى مركز شباب مدينة العريش.
 
وتهدف  المبادرة لتدريب الشباب والفتيات  بمشروعات مقدمة من وزارة الشباب و الرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات و تدريب الشباب" بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية.
 
وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الفعاليات انطلقت تحت رعاية اللواء الدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء والدكتورة منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية المشروعات وتدريب الشباب، وكليب راشد مدير عام مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء.
 
تضمنت الفعاليات تعريف الريادة وماهية الريادة، والتعرف على التفكير الإبداعي، وكيفية خلق أفكار جديدة داخل المجتمع، وتوليد وإنتاج الأفكار، وأدوات وطرق تقييمها ومناقشة الخطة المالية السنوية للمشروعات، واستهدفت المبادرة الفئة العمرية للشباب من سن 21 إلى 35 سنة.
 
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شمال سيناء

الشباب والرياضة

مركز شباب العريش



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