اليوم السابع
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خالد عبد الغفار: 11 مليار جنيه لميكنة الجامعات وانتهينا من كافة القطاعات الصحية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:54 ص
خالد عبد الغفار: 11 مليار جنيه لميكنة الجامعات وانتهينا من كافة القطاعات الصحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على مبلغ 11 مليار جنيه للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
 
أضاف عبد الغفار، في كلمته بافتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات، أن تم الانتهاء من كافة القطاعات الصحية (كليات الطب، طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي والتمريض)، وتم الانتهاء من كافة امتحانات هذه الكليات بشكل مميكن.
 
وتابع الوزير: "انتهينا من 40% من باقي القطاعات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي بها أعداد طلاب لا تقل عن أعداد الكليات الطبية، وفي خلال أقل من سنة يتم إعداد البنية التحتية للجامعات، وكل زملائي من رؤساء الجامعات يعدوا الأماكن حتى تستطيع أن تستوعب آلاف من الطلاب، ونحن نتحدث عن بنية تحتية معلوماتية من كابلات وألياف ضوئية في كل الجامعات، ويتم الانتهاء من 11 جامعة أهلية لدخولهم الخدمة في خلال هذا العام مع بداية الدراسة".
 
وأكمل: "حتى الآن بالجامعات الحكومية تم استثمار 11 مليار جنيه في هذا المجال، حتى نستطيع أن يتم اختبارات مميكنة بدرجة عالية من الشفافية، ويتم التعامل والتعاون مع الجهات العالمية في هذه الاختبارات ويستطيع الطالب المتخرج من هذا النوع من الاختبارات أن يكون معتمد من كثير من الجهات الدولية".
 

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