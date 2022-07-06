حملة نظافة مكبرة بمركز ومدينة السنطة ومركز المحلة بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة السنطة، تحت إشراف منى صالح رئيس المركز ، حيث قام عمال النظافة بأعمال النظافة والكنس ورفع المخلفات بالمدينة، كما تم رفع الأتربة على الطريق السريع بالسنطة، وقامت الوحدة المحلية بشبرا قاص بحملة لنظافة الطريق السريع شبرا قاص- السنطة، إلى جانب رفع التراكمات والإشغالات من طريق الأنبوطين شبرا قاص ومسح الطبانات علي الجانبين ورش مياه ورفع الأتربة، في حين قام عمال قسم التجميل بقص وتقليم وتهذيب الأشجار ، وكنس ونظافة حديقة الطفل بالسنطة استعداداً لاستقبال المواطنين بعيد الأضحى المبارك.



كما تم إصلاح سلك إنارة عامة على طريق الأنبوطين- شبرا قاص بقرية الأنبوطين التابعة للوحدة المحلية بإشناواى، وتركيب لوحة إنارة عامة جديدة بدلاً من التالفة علي محول الإنارة العامة بطريق 74 القرشية- شبشير بواسطة قسم الإنارة العامة بالوحدة.



وشدد الدكتور طارق رحمى على رؤساء الأحياء والمدن باستمرار أعمال النظافة بكافة أرجاء المحافظة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة .

ومن جانبه أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على تنفيذ العديد من حملات النظافة بقرى مركز المحلة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم عمل حملة نظافة بشوارع قرية صفط تراب و بالوحدة المحلية بالعامرية قامت الوحدة بعمل حملة نظافة ورش المياه بطريق المحلة قطور والطريق الدائري منطقة سركيس كما استمرت الوحدة المحلية لمحلة أبوعلي بعمل حملة نظافة بنطاق الوحده أمام التأمينات ومركز الشرطة و شارع الجلاء وعلى المصرف والمجمع الحكومي و داخل منشية مبارك و بجوار المدارس و أرض رضوان الشيخ وبجوار سور الكهرباء

و فى نطاق الوحدة المحلية بالبنوان تم عمل حملة نظافة على طريق 12 أمام قرية الشرقية و رفع القمامه بطريق لابشيط بالوحدة المحلية الهياتم كما تم عمل حملة نظافة بنطاق بشبيش شملت شارع البوسطة وشارع البحر ومنطقة التجارة حتى مفارق بشبيش و استكملت أعمال النظافة بكورنيش كفر حجازى و رفع الأتربة> وأضاف "الجروانى "علي عمل حملة نظافة مشتركة علي الطريق الدائري بمعدات الوحدات المحلية بالجابرية و بالبنوان و بالمعتمدية تم خلالها رفع جميع تجمعات القمامه و الأتربة الجانبية بطول الطريق و رفع الإشغالات بالجزيرة الوسطى "> كما تم تحرير اليوم 3 محاضر نظافة بالوحدة المحلية لمحلة حسن و ذلك فى إطار عمل لجان الاجراءات الاحترازية

حملة نظافة مكبرة بمركز ومدينة السنطة (1)



حملة نظافة مكبرة بمركز ومدينة السنطة (2)



حملة نظافة مكبرة بمركز ومدينة السنطة (3)



حملة نظافة مكبرة بمركز ومدينة السنطة (4)



حملة نظافة مكبرة بمركز ومدينة السنطة (5)



حملة نظافة مكبرة بمركز ومدينة السنطة (6)



حملة نظافة مكبرة بمركز ومدينة السنطة (7)



حملة نظافة مكثفة بمركز المحلة (1)



حملة نظافة مكثفة بمركز المحلة (2)



حملة نظافة مكثفة بمركز المحلة (3)



حملة نظافة مكثفة بمركز المحلة (4)



حملة نظافة مكثفة بمركز المحلة (5)



حملة نظافة مكثفة بمركز المحلة (6)



حملة نظافة مكثفة بمركز المحلة (7)







