اليوم السابع
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حقن فيتامين سى فى الوريد .. الحل السريع لإخفاء التجاعيد وتعزيز المناعة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:00 ص
حقن فيتامين سى فى الوريد .. الحل السريع لإخفاء التجاعيد وتعزيز المناعة فيتامين سى
كتبت ميرفت رشاد

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فيتامين سى مهم لنمو وتطور الجسم، إنه أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد في بناء المناعة إلى جانب ذلك ، من المعروف أن فيتامين سي يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة، على الرغم من أنه لا يمكن إنتاجه بشكل طبيعي في الجسم ، إلا أنه يمكن العثور عليه في العديد من الفواكه والخضروات مثل البرتقال والفراولة وفاكهة الكيوي والليمون وغيرها، قالت الدكتورة أنجالي هودا ، المتخصص في السمنة وطب التمثيل الغذائي والتغذية السريرية إنه يمكن تناول الفيتامين عن طريق الفم أو عن طريق الحقن الوريدي، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

وأضافت خبيرة التغذية ، أن فوائد فيتامين سي عديدة فمن تعزيز المناعة والتعافي بشكل أسرع إلى إنتاج الكولاجين، كما أن فيتامين سي يمنع الحساسية المتكررة ، ويحتوي على خصائص مضادة للسرطان، مشيرة إلى أنه من خلال العلاج بفيتامين سي عن طريق الوريد ، يتم امتصاص أقصى كمية من الفيتامين في أجسامنا متجاوزة القناة الهضمية مباشرة.

 

تشمل فوائد العلاج الوريدي بفيتامين سي ما يلي:

1- يزيد من عدد الخلايا الليمفاوية التي تحمي الجسم من بعض أنواع العدوى الفيروسية والبكتيرية.

 

2- يحسن امتصاص الحديد في الجسم.

 

3- يقلل الالتهاب عن طريق تحييد تأثير الجذور الحرة.

 

4- يعزز إنتاج الكولاجين ، مما يجعل بشرتك تبدو شابة.

 

5- يمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة.

 

6- يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

 

7- يحافظ على ترطيب البشرة.

 

8- يقلل الآلام والأوجاع.

 


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