جمارك مطار برج العرب الدولى تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت علي رحلة طائرة العربية اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية في الراكب م.م.ع وتم تمرير حقائبه علي جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة محمد صالح واشرف صفاء الدين مأموري الكشف بالأشعة فتم تأكيد صحة الاشتباه.

وبالعرض علي أحمد وحيد مدير الجمرك بالإنابة قام بتشكيل لجنة من كل من خالد عبد العزيز وأحمد سلمان مأموري الحركة ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب وطه الشهاوي رئيس قسم بالأمن الجمركي بحضور طاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وطارق عبد المنعم مدير تحت وأيمن فوزي المشرف علي التعريفة فتبين وجود 16 جهاز هاتف محمول ماركة ايفون وبلغت قيمة التعويضات المستحقة بمبلغ 206 ألف جنيه.

قرر مصطفي العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 25 لسنة 2022.