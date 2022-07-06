جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب عددٍ من الأقراص المخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت على طائرة اير كايرو القادمة من فرانكفورت اشتبه محمد جابر عبد المنعم مأمور اللجنة الجمركية لصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة عبداللطيف مأمور الفحص وخالد يحيى رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على جابر موسى مدير الجمرك قام بتكليف محمد حسن سليم ومهند سامى مدير الحركة وهانى عبدالحافظ بالأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 11 شريط ترمادول 200 ملى وزجاجة ترمادل داخل حقائبه بين طيات الملابس .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 11 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.