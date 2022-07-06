جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب 850 عبوة رموش صناعية.. صور

تمكنت إدارة الوردية الأولى لتفتيش الركاب، بجمرك مطار الأقصر الدولى، برئاسة عادل عبدالفتاح أحمد مدير إدارة الوردية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الرموش الصناعية مع راكب قادم من الشارقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية، اشتبه أسامة كمال الشافعى مدير الحركة فى الراكب "م .م . م" مصرى الجنسية، والذى بدا عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسوما جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على محمود عمر توفيق نائب رئيس الوردية، قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الكشف بالأشعة X_RAY بمعرفة أحمد خضر ومحمد جامع محمد والحسين على مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام متماثلة.

تم تشكيل لجنة جمركية من نهى عبدالوهاب وإبراهيم أحمد صادق ومحمد عبد العزيز لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 850 عبوة رموش صناعية داخل الحقائب.

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب وحرره إسماعيل أحمد وروماني فؤاد مدير مكافحة التهرب، وتم التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحق.