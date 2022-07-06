جامعة قناة السويس تناقش مشروعات التخرج لطلاب كليات الزاعة والسياحة والألسن

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة الدائم على دعم الطلاب المبدعين والمبتكرين وتوفير كافة السبل والتسهيلات لهم ، موضحاً أن مشاريع التخرج تساهم فى اكتساب المهارات البحثية بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل.



وتابع "مندور" أن هذه المشروعات تناقش أفكار مختلفة ومتعددة حيث تجمع بين التعليم والبحث العلمي بما يسهم في استثمار المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد المصرى واستغلال موارد الدولة.



جاء ذلك تعقيباً على مشروعات التخرج الخاصة بطلاب البكالوريوس بكليات " الزراعة ، السياحة والفنادق، الألسن " بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذي أوضح أن مشروعات التخرج المقدمه هى نتاج عام كامل من الجهد ليتم مناقشتها بعد إنتهاء الإمتحانات النظرية، حتى يتفرغ الطلاب تماماً لعرض جهدهم.



هذا وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة أن الكلية تولي أهمية بالغة لمادة البحث والمناقشات أو ما يعرف بمشروعات التخرج بإعتبارها جزءا هاما في العملية التعليمية؛ مؤكدا على دور هذه المشروعات في الارتقاء بمستوى الطلاب، وتنمية مهاراتهم العملية والذهنية المرتبطة بدراسة وتحليل المشكلة البحثية خاصة ذات الصلة بالمجتمع والبيئة المحيطة وإيجاد الحلول التطبيقية لها، وتابع أن الكلية أولت تلك المشروعات أهمية علمية وتطبيقية، وقد شارك بها 325 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الرابعة مقسمين إلى مجموعات عمل في البرامج والشعب الدراسية المختلفة.

ومن أهم تلك المشروعات البحثية مشروع "تأثير بعض المركبات المغذية المصنعة بتقنية النانو على دودة الحشد الخريفية والأعداد الحيوية المرتبطة بها في البيئة المصرية "وفاز هذا المشروع على المركز الأول في العلوم الأساسية على مستوى الجامعة، ومشروع "نظام ذكي ذاتي لري وتسميد شتلات القشط" وفاز بالمركز الثالث في مجال الابتكار العلمي على مستوى الجامعة، مشروع دراسة جدوى لإحياء منطقة الغابة بالإسماعيلية، ومشروع رصد تدهور التربة في الأراضي الزراعية الممتدة على شاطئ البحيرات المرة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.



وعن كلية السياحة والفنادق أضافت الدكتورة نفين جلال عميد الكلية إن إجمالي عدد طلاب الفرقة الرابعة بالكلية يبلغ 179 طالبا وطالبة، حيث تم تقسيمهم لمجموعات تستهدف مناقشة أحدث الموضوعات الخاصة بتطوير وتنشيط قطاع السياحة والفنادق.



هذا وأشارت الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن الكلية ناقشت 49 مشروع تخرج مقسمة على الأقسام الدراسية حيث ناقش قسم الإرشاد السياحي

13 مشروع " تخصص مصري قديم و يوناني روماني "بالإضافة إلى 6 موضوعات إسلامي وتاريخ حديث، أما عن قسم إدارة فنادق فقد ناقش 12 مشروع عبارة عن تصميمات فندقية حديثة لمواكبة التطور الحديث.



بينما قدم قسم الدراسات السياحية 18 مشروعا عبارة عن تصميمات لقري سياحية و إنشاء شركات سياحية ومراكز لتقديم الأنشطة الترفيهية.



فيما أفاد الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن أن طلاب الفرقة الرابعة قاموا بتقديم أبحاث التخرج لإجتياز مادة قاعة بحث وهي مادة ممتدة لتدريب الطلاب على أسس البحث العلمي و طرقه نظريا و عمليا وذلك لتعزيز مهارات البحث العلمي واستثمار طاقات الطلاب و معارفهم المتعددة في إخراج ابحاث علمية صحيحة و دقيقة .



وتابع الدكتور طارق أبو الميلة موضحاً أن كل قسم يقوم بتوزيع الطلاب حسب رغباتهم على الأساتذة المتخصصين بالقسم أما لغة أو ادب أو ترجمة ويقوم كل استاذ متابعة طلابه و شرح الأسس النظرية للبحث العلمي ثم البدء في اختيار مواضيع الأبحاث أما ابحاث مشتركة أو ابحاث فردية لطالب واحد كما يمد الاستاذ الطلاب بالمراجع الأجنبية و العربية التي يحتاجها و يتابع الطالب مع الاستاذ حتى يخرج البحث في افضل صوره



وعن طرق تقييم الأبحاث أشار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها تخضع للمراجعة النهائية والدقيقة للتأكد من الأمانة العلمية لجميع الابحاث و عدم نقل اي ابحاث من أي جهة أخرى يتم تقييم الأبحاث على مرحلتين الأولى تقييم البحث نفسه من حيث عناصر محددة مثل سلامة الموضوع و الفكرة و اللغة و المنهج و النتائج والمرحلة الثانية مناقشة البحث نفسه شفويا .



يُذكر أن طلاب أقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية والتركية والفارسية قاموا بتقديم ابحاثهم في مجالات اللغة والترجمة و الادب .





جانب من مناقشة مشروعات التخرج بكليات الألسن والسياحة والزراعة بجامعة قناة السويس



جانب من مناقشة مشروعات التخرج بكليات الألسن والسياحة والزراعة بجامعة قناة السويس



جانب من مناقشة مشروعات التخرج بكليات الألسن والسياحة والزراعة بجامعة قناة السويس



جانب من مناقشة مشروعات التخرج بكليات الألسن والسياحة والزراعة بجامعة قناة السويس

جانب من مناقشة مشروعات التخرج بكليات الألسن والسياحة والزراعة بجامعة قناة السويس