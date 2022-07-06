جامعة طنطا تحصل على شهادة الأيزو فى الإدارة وجودة التعليم

وأعرب الدكتور محمود ذكى عن سعادته بتحقيق الجامعة لهذا الإنجاز الذى يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة بالجامعة بعد تطبيق نموذج الإدارة بالأهداف الذى يعتمد على منهجية التفكير العلمي بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تدعم الإبداع والابتكار وذلك فى إطار دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 و تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة علي مستوي كافة القطاعات بالجامعة و تحقيق المعايير القياسية التي تؤهل للحصول على التقييم الدولي المتميز في مختلف مجالات الإدارة و الخدمات التعليمية والصحية وخدمة المجتمع.

واستعرض الدكتور محمود سليم في تصريحاته الجهود الجارية للحصول على اعتماد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، طبقا لاطار زمني وخطة تنفيذية محددة.

وأوضح الدكتور عاطف السيد، أن حصول أمانة جامعة طنطا على شهادة الأيزو يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة من قيادات الجامعة وجميع العاملين لتحسين الأداء الفني بجميع الإدارات والمراكز والوحدات نتيجة وجود نظام إداري على درجة عالية من الكفاءة، مشيراً إلى أن حصول الهيكل الإداري على الجائزة يعد تشجيعاً للكليات على أن تحذو حذو الجامعة في الحصول على الشهادة.

وقدمت الدكتورة دينا عبد الهادي المدير التنفيذي للأداء المؤسسي بالجامعة، الشكر للشركة العربية للاستشارات الهندسية لدورها في تأهيل الجامعة للحصول على المواصفة الدولية، مقدمة التهنئة لجميع العاملين بالجامعة باعتبارهم شركاء في الإنجاز الذي تحقق من خلال العمل بروح الفريق الواحد وجماعية الأداء وهو ما نتج عنه أن تكون جامعة طنطا أول جامعة مصرية تحصل على مواصفة.2018: 21001 .

خلال اللقاء تم تسليم شهادات التكريم من الشركة العربية للاستشارات الهندسية للمراجعين الداخليين بالجامعة، وقام مركز ضمان الجودة بتسليم شهادات تقدير لمنسقي التوثيق بالإدارت المختلفة بالجامعة تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية نحو التميز والإرتقاء بالأداء الإداري والتي توجت بالحصول على شهادة الأيزو « 2018: 21001» وشهادة «الأيزو 9001: 2015».

ومن جانبها صرحت الدكتورة صباح شرشور، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة أنه كمرحلة ثانية لاعتماد الايزو تم عقد زيارة دعم فنى ومراجعات داخلية لكليات الجامعة الأربعة عشر تأهيلا لتقدمهم لاعتماد الايزو 9001/2015 و 21001/2018 الفترة القادمة، مؤكدة أن جامعة طنطا أول جامعة تتقدم باعتماد الايزو بكامل كلياتها، موضحة أن كل الزيارات تمت بدعم مستمر من المحاسب أحمد رشاد امين عام الجامعة، وذلل العقبات التى كانت تواجه الشركة أثناء زيارة المتابعة والمراجعات على إدارات الجامعة.