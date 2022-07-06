جامعة سوهاج تنظم الملتقى العلمى "الفلك وتكنولوجيا الفضاء تجاه تغيرات المناخ"

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن استضافتها للملتقى العلمي الأول بعنوان " الفلك وتكنولوجيا الفضاء تجاه التغيرات المناخية - رؤية علمية وشرعية" والذي ينظمه طلاب من أجل مصر بالتعاون مع وادي التكنولوجيا بالجامعة، وبشراكة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية، وحددت الجامعة اليوم الأربعاء السادس من يوليو الجاري، لإقامة الملتقى بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة ورئيس طلاب من أجل مصر.



ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الملتقى يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وبحضور قيادات الأزهر الشريف، ووزارة التعليم العالي، ووكالة الفضاء المصرية، وبيت العائلة المصري، متمثلا في أمين مجمع البحوث الإسلامية ومساعد وزير التعليم العالي ورئيس وكالة الفضاء المصرية وهيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الفتوي الالكترونية.



وأوضح عبد الخالق، أن هذا الملتقي يعد واحدا من الملتقيات العلمية بالجامعات المصرية وفي صعيد مصر بصفة خاصة، والذي يهدف إلى الدمج بين العلوم الدينية وعلوم الطبيعة والحياة، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة والاستعدادات التي تتخذها الدولة المصرية للحوار الوطني واستضافة قمة المناخ "cop 27"، وهو أحد الانجازات الهامة للجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، أنه من هذا المنطلق سيُشارك نُخبه من علماء مصر وضيوف الملتقي الكرام بالدور العلمي والدعوي والتوعوي لابراز دور البحث العلمي تجاه قضايا المجتمع وفي مقدمتها التغيرات المناخية لبيان أثر استخدام تكنولوجيا الفضاء تجاه البيئة والمناخ، وما يترتب على ذلك من ظواهر جوية وكونية وتأثيرها على أوقات العبادات المختلفة في أرجاء الكرة الأرضية.



وأشار الدكتور كمال محمد طلب مدير وادي التكنولوجيا، إلى أن الملتقي سيتضمن عدة جلسات تناقش عدد من المحاور منها دور الفلك وتكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الأديان والرسالات السماوية تجاه الحفاظ على البيئة، إلى جانب مناقشة دور الشباب المصري والعربي لدعم مبادرات الدول تجاه التغيرات المناخية، والسياسات والاجراءات القانونية تجاه حماية البيئة لمجابهة التغيرات المناخية.