تنفيذ 7143 حكما قضائيا متنوعا فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

وجهت مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق المديرية، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

وأسفرت الحملة عن ضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 18متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية"، كما تم تنفيذ (7143) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.