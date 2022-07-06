اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تنفيذ 7143 حكما قضائيا متنوعا فى القليوبية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:53 ص
تنفيذ 7143 حكما قضائيا متنوعا فى القليوبية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق المديرية، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

 

وأسفرت الحملة عن  ضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 18متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية"، كما تم تنفيذ (7143) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

 

 


اخبار الحوادث

حكم قضائي

تنفيذ احكام

تجارة مخدرات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة