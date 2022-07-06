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تمريض حلوان تعلن قبول دفعة جديدة من المتقدمين للدراسة ببرنامج التمريض المكثف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:51 م
تمريض حلوان تعلن قبول دفعة جديدة من المتقدمين للدراسة ببرنامج التمريض المكثف جامعة حلوان
كتب: محمد صبحى

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أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن قبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للدراسة ببرنامج التمريض المكثف، وذلك للطلبة الحاصلين على درجة جامعية أولى، وتسبقها الثانوية العامة علمى علوم، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة وريادة  الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

وأوضحت  الدكتورة صفاء صلاح أن البرنامج يؤهل طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وتتمثل شروط القبول في البرنامج :

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

- أن تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمى.                     

- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية .

- أن يتم اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج .

ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، وأن مدة برنامج التمريض المكثف بجامعة حلوان 24 شهرًا "عامين" بالإضافة إلى 12 شهرا امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بالإضافة إلى الفصل التمهيدى. 


التعليم العالى

جامعة حلوان

تمريض حلوان

اختبارات القبول



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