تفاصيل 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات ودرجات القبول

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية أنشأت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة WE الاتصالات وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد أنشئ منها حتي الآن 6 مدارس ومستمرون في إنشاء مدارس أخري من هذه النوعية التي تهتم بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والدراسة في هذه المدارس باللغة الانجليزية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن شروط القبول بكل مدرسة من مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية، كالتالى:

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة، والقليوبية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي الجيزة، والفيوم، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،ولا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات الدقهلية، ودمياط، والغربية، و الشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ.، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات الاسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحرالأحمر، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات السويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والاسماعيلية، وبورسعيد، و البحر الأحمر، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.