"تعليم" الوادي الجديد تكرم لجنة إدارة الأزمات ومدرسة الخارجة الثانوية.. صور

كرم الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية و التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الأربعاء، لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية وإدارة الخارجة التعليمية لدورهم الملموس فى ترسيخ ثقافة إدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر ورفع الوعى لمواجهتها ، فضلا عن التدريبات العملية لمنسوبى قطاع تعليم المحافظة وطلاب المدارس على عمليات الإخلاء الآمنة حال الكوارث.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لمدير إدارة الخارجة التعليمية ورئيس اللجنة بالمديرية وجميع أعضائها، مثمنا مجهوداتهم المبذولة فى تقديم الأفضل للتميز فى العمل وحسن آدائه.

وفي سياق متصل كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية ، مجموعة من العاملين والطالبات بمدرسة الخارجة الثانوية للبنات و ذلك تشجيعا وتحفيزا لهم لتميزهم فى تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وحصول مجموعة من طالبات المدرسة على مراكز متقدمة جمهوريا بالمسابقات المختلفة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة للجهد المبذول والتعاون المثمر للنهوض بالعمل والإرتقاء به والحرص الدائم على تقديم كافة سبل الدعم لطالبات المدرسة .