تعرف على رأى المفتى الشرعى فى إعدام قاتل نيرة أشرف

كتب أحمد الجعفرى

أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكم بإعدام المتهم بقتل "نيرة أشرف" بعد ورود الرأي الشرعى بإعدام، وهو الرأي الذي أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، وطرح حوله العديد من الأسئلة تمحورت حول ما إذا كان ذلك الرأي ملزم أم استشاري.

وترصد "اليوم السابع" رد مفتى الجمهورية من خلال ما جاء بمنطوق محكمة الجنايات.

انتهى رأى فضيلة مفتى الجمهورية في القضية إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعًا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق والمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجنى عليه نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاءًا وفاقاً.

كما جاء رأى المفتى امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى "يا أيها اللذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى" وقوله "ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون".