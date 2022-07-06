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تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:35 ص
تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة شرطة البيئة والمسطحات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

 

 

فى مجال حماية البيئة تم ضبط عدد (23) قضية (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرية أمن الجيزة، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط عدد (7) قضايا (رسو مخالف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف ، بنطاق مديريتى أمن (القاهرة – الجيزة)، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (38) قضية (إلقاء مخلفات الصرف الصحى) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة- القليوبية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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