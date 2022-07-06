تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (161) قطعة سلاح نارى ، (188) قضية مخدرات وتنفيذ (86864) حكم قضائى متنوع.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة .

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 161 قطعة سلاح نارى بحوزة 128 متهم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.