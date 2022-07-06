تشييع جثمان عريس شاب لقى مصرعه أثناء عودته من شهر العسل بمسقط رأسه بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شيع المئات من أهالى ومواطنى الإسماعيلية، وأبوصوير، والقصاصين، جنازة عمرو عريبة عريس الجنة الذى لقى مصرعه مع زوجته، أثناء عودتهما من قضاء شهر العسل، لمثواه الأخير، بمقابر كساب بالمحسمة عقب أداء صلاة الجنازة من مسجد الجيار بالمحسمة.

كما شيع المئات من أهالى ومواطنى الإسماعيلية، وطلاب وطالبات، وزملاء الفقيدة يتقدمهم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جثمان أستاذة جامعية، بجامعة قناة السويس بمقابر الشهداء بمدينة بعد تم صلاة الجنازة عليها فى مسجد حفنى بمنطقة الشهداء بالإسماعيلية.

وكان اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، تلقي إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم أ ع 3448 قرب مدينة أبو رديس.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ الذى اسفر عن مصرع عمرو عريبة ابن محافظة الإسماعيليةمدير التحركات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وزوجته الدكتورة فاطمة ممدوح المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية كلية التجارةبجامعة قناة السويس

وسافر الشاب وزوجته إلي مدينة شرم الشيخ لقضاء فترة إجازته خلال الأسبوع الماضي، وتعرضت السيارة للانقلاب أثناء عودته من الأجازة قرب مدينة أبورديس.

جدير بالذكر ان عمرو عريبة شغل منصب أمين تنظيم حزب حماة الوطن في الإسماعيلية خلال الفترة الماضية إلي جانب عمله مديراً للتحركات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء .

كما شغل عريبة منصب المنسق العام لمؤسسة القادة والمجلس المصري للقيادات الشابة إضافة إلي مشاركته في العديد من المبادرات الخيرية والسياسية طوال إقامته في الإسماعيلية.

ومن جانبها نعت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور على الصفحة الإعلامية للجامعة وفاة الدكتورة وزوجها.