تسريب صوتى يفتح ملف فساد نجل بايدن.. والبيت الأبيض يرفض التعليق

كتبت: نهال أبو السعود

حالة من الجدل أثارها تسريب صوتي للرئيس الأمريكي جو بايدن يعود لعام 2018، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ادعت من خلاله أن بايدن أرسلها لابنه هانتر بشأن تعاملاته التجارية في الخارج في الوقت الذي نفي فيه "جو" وجود أي صلة تربطه بأعمال نجله التجارية.

قال بايدن في الرسالة الصوتية : "مرحبًا يا بال . إنها الساعة 8:15 مساء الأربعاء. إذا كانت لديك فرصة ، فاتصل بي. لا شيء عاجل - أردت فقط التحدث معك .. المقال الذي تم نشره على الإنترنت ، سيتم طباعته غدًا في التايمز ، كان جيدًا. أعتقد أنك واضح".

وبحسب تقرير منفصل نشرته فوكس نيوز، يدور المقال الذي تحدث عنه بايدن حول اجتماع جمع رئيس شركة الطاقة الصينية المنحلة في الوقت الحالي ـ سي اف اف سي ، وهانتر بايدن في أحد فنادق ميامي في مايو 2017 ، وتم نشره في صحيفة نيويورك تايمز ديسمبر 2018، ما يعني ـ بحسب فوكس ـ أن بايدن كان علي صلة بأعمال نجله.

وفى أول تعليق ، تفادى البيت الأبيض الإجابة عن الأسئلة ، مشيرا الى ان أي مواد يتم مشاركتها مصدرها اللاب توب سئ السمعة الخاص بابنه هانتر بايدن الذي يخضع حاليًا لتحقيق اتحادي بشأن شؤونه الضريبية الناتجة عن معاملات خارجية مشبوهة لن تتم مناقشتها.

وعندما ُسئلت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير عن سبب وجود ملاحظة صوتية للرئيس الحالي يتحدث فيها الى نجله هانتر بشان تعاملاته التجارية ، قالت: "حسنًا ، أولاً ، سأقول إن ما قاله الرئيس ينطبق إذا كان هذا ما قاله الرئيس ، فهذا هو ما حدث"

وعندما تم الضغط عليها أكثر ، قالت جان بيير إنها "لن تتحدث عن مواد مزعومة من الكمبيوتر المحمول من منصة البيت الابيض".

وعندما سألتها مراسلة فوكس نيوز عما إذا كانت تشكك في أنه في الواقع صوت بايدن في البريد الصوتي ، قالت جان بيير: "لن أتحدث عن المواد المزعومة على الكمبيوتر المحمول".