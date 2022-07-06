تداول 7436 طن بضائع عامة ومتنوعة و393 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 7436 طن بضائع عامة متنوعة و 393 شاحنة و91 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5507 طن بضائع عامة ومتنوعة، و252 شاحنة، و17 سيارة.



كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 1929 طن بضائع عامة ومتنوعة، و141 شاحنة، و74 ملاكي.



واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 96 شاحنة بحمولة 1608 طن بضائع عامة ومتنوعة و22 ملاكي، كما تم مغادرة السفينة أمل بإجمالي 99 شاحنة بحمولة 1934 طن بضائع عامة ومتنوعة، و4 ملاكي والسفينة الحرية بإجمالي 82 شاحنة بحمولة 2101 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 31 شاحنة بحمولة 713 طن بضائع عامة ومتنوعة و 6 ملاكي.



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 13 شاحنة بحمولة 321 طنا و52 ملاكي و32 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 40 شاحنة بحمولة 759 طن بضائع عامة و2 ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1135 راكبا بموانئها المختلفة.