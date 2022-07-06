تخصيص 5 نقاط للتخلص من جلود الأضاحى فى مدينة العريش بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، إنه سيتم تخصيص 5 نقاط تجميع جلود الأضاحى والتخلص منها بمعرفة شركة النظافة منعا لتكدسها بالشوارع.



وأشار رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، إلى أن هذه النقاط فى ميدان الرفاعي، وجسر الوادي، إضافة لتخصيص 2 سيارة لنقلها فورا، وأنه جارى تجهيز الساحات وأماكن الترفيه والحدائق العامة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن أنه تم إنشاء 10 شوادر رئيسية لبيع الأضاحى بشمال سيناء، إضافة إلى الشوادر الفرعية، لافتا إلى أنه تم توفير سيارتين لحوم ودواجن.



وأضاف أن شركة الجملة تقوم بتوفير السلع واللحوم بالمحافظة، وحجز الأضاحي عن طريق الجمعيات الفئوية بمقدم 200 جنيه.



وقال إنه تقوم مديرية الزراعة بشمال سيناء، بتوفير أضاحي بأسعار مناسبة بالتنسيق مع المربين، وسعر الضأن اوزان اقل من 55 كيلو 95 جنيها، والاوزان اكبر من 55كيلو بسعر 90 جنيها، واسعار العجول البقري 71 جنيها للكيلو، والحجز بادارة الانتاج الحيواني بمديريه الزراعه بالعريش.



وأعلنت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء عن استعدادها للعيد، حيث أكد الدكتور حسن البيك، مدير عام المديرية، علي فتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، لذبح الأضاحي مجانًا، تيسيرًا على المواطنين.



وأضاف البيك أن مجازر شمال سيناء جاهزة لذبح أضاحي المواطنين حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحي المبارك، حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحي المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح.



أشار البيك إلى توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث إنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، مشددًا على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلًا عن رفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط.

