تحرير 170 مخالفة خلال حملة لإزالة الإشغالات بملوى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا حملة لإزالة الاشغالات بحى غرب مدينة ملوى، برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى، وصابر محمد مسئول الاشغالات بشارع المجيدى، وأسفرت الحملة عن تحرير 170 محضر منها، 50 محضر إزالة إدارية، 70 محضر اشغال طريق، وحررت ادارة شئون البيئة 50 محضر لعدد من المحلات لعدم الالتزام بقانون البيئة ، يأتى ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية .



وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة .





