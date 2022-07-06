تجديد حبس المتهم بقتل والد طليقته فى إحدى قرى المنوفية 15 يوما

المنوفية - محمد فتحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة منوف بمحافظة المنوفية، تجديد حبس شخص قتل والد طليقته بقرية الحامول التابعة لمركز منوف طعنا بسكين فى الرقبة، وذلك لتأخر فى رؤية نجلة الصغير، 15 يوما على ذمة التحقيقات



وكان أحمد يسرى وكيل نيابة منوف، وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، قد قرر حبس متهم بقتل والد طليقته بقرية الحامول طعنا بسكين فى الرقبة، وذلك لتأخير رؤيته لطفله، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط شخص قتل والد طليقته بقرية الحامول طعنا بسكين فى الرقبة، وذلك لتأخير رؤيته لطفله، حيث تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسين زيور مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمقتل مهندس بقرية الحامول على يد طليق ابنته، وتم نقله إلى المستشفى.



وقرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقباء مصطفى البش ،محمد سالم معاونى مباحث مركز شرطة منوف، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.