بنك الطعام المصري يبدأ في مراحل برنامج صك الأضحية الأخيرة تمهيدًا لتوزيع لحوم الأضاحي على مليون أسرة على مستوي الجمهورية

• بدء عمليات الذبح عقب صلاة العيد وطوال أيام التشريق والتوزيع طوال العام

• 3950 جنيه للصك البلدي... 2500 المستورد... و270 للصدقات

• محسن سرحان: نقوم بتوزيع الأضاحي منذ أكثر من 16 عاما.. وقاعدة البيانات تشمل مليون أسرة

بدأ بنك الطعام المصري الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير صكوك الأضاحي، ليتم توزيعها على المستحقين بمختلف محافظات الجمهورية بدءًا من أيام التشريق، وذلك من خلال برنامج صكوك الأضاحي، الذي يقوم المتبرع من خلاله بتوكيل البنك للإنابة عنه للذبح وتوزيع الأضحية على مدار العام لضمان وصولها إلى مستحقيها في كل محافظات مصر، طبقاً للفتوى الشرعية رقم 1732 لسنة 2006.

وأعلن بنك الطعام المصري أسعار الصكوك للعام الحالى 2022، وتبلغ أسعار الصك البلدي 3950 جنيه، والصك المستورد 2500 جنيه، وصك لحوم الصدقات 270 جنيه (3 كيلو)، ويكون وزن الأضحية القائم بالنسبة للعجل البلدي والمستورد في متوسط 400 كجم والصافي ما بين 170 إلى 210 كجم (بقري أو جاموسي)، والنصيب الشرعي للمتبرع يتمثل فى 1/7 من الأضحية حوالى (27 كيلو)، منها 9 كيلو لصاحب الصك البلدي، و18 كيلو يتم توزيعها على الأسر المستحقة في كل محافظات مصر عن طريق التعاون مع الجمعيات الشريكة لبنك الطعام المصري في جميع أنحاء الجمهورية من خلال قاعدة بيانات مدروسة، بواقع 1 كيلو من اللحوم لكل أسرة، والصك المستورد يتضمن 27 كيلو من اللحوم يتم توزيعها كاملة على المستحقين، ويتم تقديم الصدقة بشكل أدمي من خلال الذبح في مجازر متخصصة وتعبئة وتغليف وتجميد اللحوم بشكل لائق وتوزيعها في عربات معدة لنقل المجمدات.

يتم اختيار العجول بمواصفات دقيقة لضمان السلامة العامة والحصول على أفضل جودة وطبقا لشروط اختيار الأضحية بأن تكون سليمة وأن تكون خالية من الإصابة بعيب في اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعرج والعمى والقرن المكسور والأسنان الساقطة والذيل المقطوع.

ويعتبر بنك الطعام المصري أول جهة في مصر قامت بإصدار صك الأضحية، منذ عام 2006، حيث يقدر الصك الواحد بمقدار سُبع عجل، ويتم الذبح خلال أيام التشريق، والتي تنتهي رابع أيام العيد، داخل وخارج مصر طبقاً للشريعة الإسلامية، لتيسير وضمان توزيع الأضحية على المستحقين بشكل عادل في كل محافظات مصر طوال العام.

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن صك الأضحية من ضمن البرامج الأساسية التي يقوم من خلالها بنك الطعام بعملية ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي والصدقات نيابة عن الراغبين في ذلك، مؤكدا أن بنك الطعام المصري يقوم بتوزيع الأضاحي منذ أكثر من 16 عاما، ويحرص على الوصول للمستحقين في جميع أنحاء مصر، طبقا لقاعدة البيانات الخاصة به التي تحتوي على مليون أسرة.

وأضاف سرحان أن بنك الطعام يقوم بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر تحت خط الفقر وغير القادرين على العمل من مسنين وأمهات معيلة والمرضى والأطفال، ويتم تحديث هذه القاعدة كل عام لمراجعة خطة التوزيع، واضافة مستحقين جدد إليها، بما يضمن تحقيق استراتيجية البنك بالوصول الى المستحقين في كافة أنحاء مصر وحتي النجوع والقرى الأكثر فقرا من خلال الجمعيات المتعاونة مع بنك الطعام، مستهدفا الوصول لمليون أسرة هذا العام لادخال الفرحة علي تلك الاسر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

يوفر بنك الطعام المصري طرق دفع مختلفة تناسب جميع المتبرعين، وذلك من خلال وحدات البيع والتسويق المتواجدة داخل المراكز التجارية والأندية، ومنها سيتي ستارز، نادي هليوبوليس الرياضي، نادي الجزيرة الرياضي، سيتي سكوير الرحاب، هايبر وان الشيخ زايد، داندي مول، مول العرب، كايرو فستيفال سيتي.

كما يمكن التبرع في المقر الرئيسي لبنك الطعام المصري بالتجمع الثالث، وجمعية بيت الحمد بالمقطم، وأيضا التبرع من خلال شركات الاتصالات مثل خدمة فودافون كاش، وشركات الدفع الإلكتروني من خلال منافذ (فوري – مصاري- أمان- سداد –خدماتي- تمام (Bee-، ويمكن التبرع في جميع البنوك على حساب موحد رقم 888777، أو شراء الصك عن طريق الموقع الالكتروني

www.egyptianfoodbank.com، من خارج مصر من خلال التحويلات البنكية باستخدام اكواد التحويل الخاصة بكل بنك. ومن داخل مصر أيضا يمكن تقسيط سعر الأضحية لعملاء البنك الأهلي المصري، ويوفر بنك الطعام المصري خدمة للاستفسار والتحصيل من المنازل على رقم 16060.